Concerto e fuochi di San Giovanni a Torino | metro aperta fino all' 1 e mezzi pubblici deviati cosa cambia

Preparati a vivere una notte indimenticabile a Torino! Martedì 24 giugno 2025, in piazza Vittorio Veneto, il concerto e i fuochi di San Giovanni trasformeranno la cuore della città in un vero spettacolo di luci e musica. Per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti, metro aperta fino all’1 e mezzi pubblici deviati, ma cosa cambierà nel tuo tragitto? Scopriamolo insieme per affrontare al meglio questa magica serata.

A Torino, gli eventi per la festa patronale di San Giovanni entrano nel vivo con il concerto e i fuochi d'artificio in programma martedì 24 giugno 2025, in piazza Vittorio Veneto. Per l'occasione, il Comune di Torino ha istituito una serie di zone rosse e chiusure stradali, per consentire le.

San Giovanni, Shaggy celebra i 30 anni di 'Boombastic' a Torino: concerto gratuito e fuochi d'artificio in piazza Vittorio - Martedì 24 giugno, Torino si illumina in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni con un concerto gratuito di Shaggy, l'icona del reggae-pop.

Concerto e fuochi di San Giovanni: come cambia la viabilità e come si accede - Martedì 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, il centro cittadino ospiterà numerosi appuntamenti che culmineranno in serata con il concerto “Torino is fantastic” e lo spettacolo ... torinoggi.it scrive