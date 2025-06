Concerto di Gigi D' Alessio divieti in zona stadio | Non abbiamo potuto comprare nemmeno acqua e latte

Un grande malcontento tra i fan, impossibilitati a soddisfare anche i bisogni più semplici durante l’evento. La decisione di vietare la vendita di acqua, latte e altre bibite in bottiglia o lattina ha sollevato numerose polemiche, creando disagio e confusione tra i partecipanti. Un provvedimento che, seppur motivato dalla sicurezza, ha mostrato come a volte le restrizioni possano andare oltre le esigenze reali, lasciando tutti con l’amaro in bocca.

Niente alcolici, ma nemmeno acqua, latte e altre bibite in bottiglie di plastica o vetro e lattine. Il divieto totale di vendita di bevande, nei giorni di venerdì e sabato scorsi - in occasione del concerto di Gigi D'Alessio e di altri artisti - stabilito da un'ordinanza sindacale, ha causato.

