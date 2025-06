Concerto della Fanfara dei Carabinieri con gli allievi del Cimarosa

Vivi un'emozionante serata all'insegna della musica e della solidarietà! Giovedì 26 giugno alle 19.30, nel cuore di Avellino, si svolgerà un evento imperdibile: la Fanfara dei Carabinieri insieme agli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa” daranno vita a una spettacolare rassegna musicale aperta a tutta la comunità. Un’occasione unica per condividere momenti di cultura, rispetto e unità. Non mancate!

Tempo di lettura: 4 minuti Giovedì 26 giugno, alle ore 19.30, ad Avellino in via Omodeo nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell'Arma dei Carabinieri e l'orchestra del Conservatorio statale "Domenico Cimarosa" di Avellino, si esibiranno in una spettacolare rassegna musicale. La cerimonia aperta alla cittadinanza, prevede la partecipazione del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, di Autorità civili, religiose e militari. I militari musicisti si esibiranno dalle ore 19 in una marcia a suon di musica lungo le strade del Rione, raggiungendo poi il palco ove si congiungeranno con l'Orchestra del Conservatorio.

