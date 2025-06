Concerto ' Buonasera conVoices in the wind' a Marina di Pisa

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle! Venerdì 27 giugno alle 21:30, il Giardino della Scuola Paritetica di Marina di Pisa si trasformerà in un palcoscenico unico con 'Buonasera con… Voices in the Wind'. Un concerto emozionante dedicato alle trasmissioni e sigle che hanno segnato la nostra vita, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica della Rai. Non perdere questa straordinaria occasione di riscoprire i ricordi più cari e lasciarti incantare dalla musica.

Venerdì 27 Giugno alle ore 21:30 si svolgerà presso il Giardino della Scuola Paritetica dell'infanzia di Marina di Pisa lo Spettacolo: 'Buonasera con. Voices in the Wind' incentrato sulle trasmissioni e sigle della nostra storia. Accompagnati dall'Orchestra Sinfonica della Rai i Voices in the. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Concerto 'Buonasera con...Voices in the wind' a Marina di Pisa

In questa notizia si parla di: voices - buonasera - wind - marina

Marina Rei torna con l’album Niente amore, prodotto da Riccardo Sinigallia - Marina Rei è pronta a stupire con il suo nuovo album "Niente amore", prodotto da Riccardo Sinigallia.

100 Notizie - il TG di Studio100 con Marina Luzzi, edizione del 19 Giugno 2025 ore 19.30 Vai su Facebook

Prova aperta con Voices in the Wind - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday Si svolgerà a Marina di Pisa in Via Ciurini ... Come scrive pisatoday.it