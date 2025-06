Concerto ' Assolo | un viaggio nelle canzoni di Claudio Baglioni tra chitarra e pianoforte' a Marina di Pisa

Preparati a immergerti in un'emozionante serata all'insegna della musica e della nostalgia: sabato 28 giugno alle 21:30, nel suggestivo Giardino della Scuola Paritetica dell'Infanzia di Marina di Pisa, il concerto 'Assolo' ti accompagnerà in un viaggio tra le canzoni di Claudio Baglioni, reinterpretate con chitarra e pianoforte. Il Maestro Valerio Simonelli ha creato questo omaggio speciale, unendo talento e passione per celebrare il grande cantautore. Non perdere questa occasione unica di vivere la magia della musica dal vivo.

Sabato 28 Giugno alle ore 21:30 nel Giardino della Scuola Paritetica dell'infanzia di Marina di Pisa il Concerto 'Assolo', un viaggio nelle canzoni di Claudio Baglioni. Il Maestro Valerio Simonelli ha realizzato questo percorso nel tempo e nell'omaggio al grande cantautore con un suo personale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Concerto 'Assolo: un viaggio nelle canzoni di Claudio Baglioni tra chitarra e pianoforte' a Marina di Pisa

