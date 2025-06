Conceicao va solo a intermittenza | qualche suggerimento e poco altro nella ripresa cambia marcia La pagella del portoghese

Francisco Conceicao alterna luci e ombre: prestazioni a intermittenza, con qualche spunto interessante nella ripresa che fa ben sperare. Nella sfida contro il Wydad Casablanca, il portoghese ha mostrato lampi di vitalità , ma nel complesso la sua pagella è appena sufficiente. La Juventus, vincendo 4-1, ha conquistato gli ottavi, e ora toccherà a Conceicao trovare costanza e incisività per confermarsi protagonista.

nella seconda sfida. La Juventus ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda partita del suo Mondiale per Club conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. Di seguito la pagella di Francisco Conceicao, appena sufficiente secondo Tuttosport. CONCEICAO 6 – Un bel suggerimento a fine promo tempo per McKennie che però non riesce a spedire il pallone in porta. Poco altro, fino all'avvio della ripresa quando riaccende i motori e crea scompiglio nella retroguardia del Wydad.