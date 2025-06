Conad vola il fatturato Occupazione in crescita

dell’innovazione nel settore retail: la realtà virtuale che trasforma l’esperienza di shopping in un viaggio immersivo e coinvolgente. Conad, protagonista di questa rivoluzione, vola alto con fatturato e occupazione in crescita, sfruttando tecnologie all’avanguardia per captare l’attenzione dei clienti e ridefinire il futuro della distribuzione. Un passo avanti verso un nuovo modo di fare commercio, dove il virtuale oltrepassa ogni limite.

I tecnici manovrano il mouse, con pochi clic sistemano i prodotti sugli scaffali che adesso fanno bella mostra di sé, pronti a catturare l’attenzione dei clienti e a finire nei carrelli della spesa. Sembra tutto vero e sembra di aggirarsi realmente tra gli scaffali, ma siamo “solamente“ immersi in una realtà virtuale, capace di riprodurre in 3d, su un maxi-schermo ogni minimo dettaglio di un punto vendita, merci comprese. E’ l’ultima frontiera di Conad Nord Ovest sul versante dell’ innovazione tecnologica: "In questo modo si ottimizzano tempo e risorse e si studiano le soluzioni più efficaci" spiega l’ad Adamo Ascari nel quartier generale del gruppo, a Pistoia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conad, vola il fatturato. Occupazione in crescita

