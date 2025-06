Conad Nord Ovest svolta digitale Anche una ’virtual room’ in 3d che riproduce ogni punto vendita

La tecnologia si fa strada nel cuore della spesa quotidiana, grazie a Conad Nord Ovest e alla sua innovativa Virtual Room in 3D. Un ambiente digitale realistico che permette di esplorare ogni angolo del negozio con pochi clic, offrendo un’esperienza coinvolgente e interattiva. Questa rivoluzione virtuale sta già trasformando il modo di pensare al retail, aprendo nuove frontiere per il commercio e il customer engagement. È l’ultima frontiera...

I tecnici manovrano il mouse, con pochi clic sistemano i prodotti sugli scaffali che adesso fanno bella mostra di sé, pronti a catturare l’attenzione dei clienti e a finire nei carrelli della spesa. Sembra tutto vero e sembra di aggirarsi realmente tra gli scaffali, ma siamo ’solamente’ immersi in una realtà virtuale, capace di riprodurre in 3d, su un maxi-schermo ogni minimo dettaglio di un punto vendita, merci comprese. E’ l’ultima frontiera di Conad Nord Ovest sul versante dell’ innovazione tecnologica: "In questo modo si ottimizzano tempo e risorse e si studiano le soluzioni più efficaci" spiega l’ad Adamo Ascari nel quartier generale del gruppo, a Pistoia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it