Conad Nord Ovest rivoluzione digitale Anche una ‘Virtual room’ in 3d che riproduce ogni punto vendita

Conad Nord Ovest compie un passo avanti nella rivoluzione digitale, presentando una sorprendente "virtual room" in 3D che riproduce fedelmente ogni punto vendita. Immaginate di muovervi tra gli scaffali senza muovervi dal vostro spazio, gestendo prodotti e promozioni con un semplice clic. Questa innovazione trasforma il modo di pianificare e visualizzare lo shopping, portando l’esperienza commerciale a un livello mai visto prima, con l’obiettivo di coinvolgere e sorprendere i clienti come mai prima d’ora.

Pistoia, 23 giugno 2025 – I tecnici manovrano il mouse, con pochi clic sistemano i prodotti sugli scaffali che adesso fanno bella mostra di sé, pronti a catturare l’attenzione dei clienti e a finire nei carrelli della spesa. Sembra tutto vero e sembra di aggirarsi realmente tra gli scaffali, ma siamo “solamente“ immersi in una realtà virtuale, capace di riprodurre in 3d, su un maxi-schermo ogni minimo dettaglio di un punto vendita, merci comprese. E’ l’ultima frontiera di Conad Nord Ovest sul versante dell’ innovazione tecnologica: “In questo modo si ottimizzano tempo e risorse e si studiano le soluzioni più efficaci” spiega l’ad Adamo Ascari nel quartier generale del gruppo, a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conad Nord Ovest, rivoluzione digitale. Anche una ‘Virtual room’ in 3d che riproduce ogni punto vendita

In questa notizia si parla di: conad - nord - ovest - ogni

Cina: leggende del badminton ispirano giovani giocatori a nord-ovest - Nel nord-ovest della Cina, le leggende del badminton prendono vita, ispirando i giovani giocatori a sognare in grande.

Firmato il protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS NASCE PROGETTO RISPETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS, per la realizzazione di inizi Vai su Facebook

Conad Nord Ovest, rivoluzione digitale. Anche una ‘Virtual room’ in 3d che riproduce ogni punto vendita; Da Conad Nord Ovest oltre 943mila euro a sostegno di otto ospedali; Conad Nord Ovest raccoglie 104.200 euro per Fondazione Forma e l'ospedale Regina Margherita.

Sconti sulla freschezzada Conad: dal 23 giugno buoni ortofrutta del 20% - GROSSETO – Un’occasione da non perdere per chi ama portare in tavola ogni giorno frutta e verdura freschissime. Riporta ilgiunco.net

Conad Nord Ovest lancia l’iniziativa ’Ogni giorno è Natale’ per le famiglie - Conad Nord Ovest lancia l'iniziativa "Ogni giorno è Natale" per sostenere le famiglie in un periodo difficile. Si legge su lanazione.it