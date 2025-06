Con la moto resta incastrato tra le auto ferito un 24enne

Scooter e moto, con l'arrivo dell'estate, sono sempre più coinvolti in incidenti stradali nelle ore diurne e notturne lungo la fascia costiera del piceno. Anche nella notte di sabato e la giornata di ieri in tre sinistri vi sono rimasti coinvolti due scooter e due moto: quattro le persone ferite. Procediamo per ordine. Nella notte il primo incidente è accaduto lungo la statale Adriatica, a sud dell'ospedale civile, dove il conducente di uno scooter si è scontrato con un furgone rimanendo lievemente contuso. Poco dopo un altro incidente è avvenuto sul viale Marinai d'Italia, all'altezza dell'incrocio con via Pasqualetti.

