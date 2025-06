Comunità Energetica Rinnovabile | Sansepolcro dà il via al percorso con un’assemblea pubblica

Il futuro energetico di Sansepolcro si fa più sostenibile e condiviso: il Comune invita i cittadini a partecipare all’Assemblea Pubblica sulla Comunità Energetica Rinnovabile, un’occasione unica per scoprire come possiamo insieme contribuire a un domani più verde. Martedì 1 luglio alle 18:00, nella Sala del Consiglio Comunale, si aprirà un dialogo fondamentale: insieme, possiamo costruire un modello energetico più efficiente e partecipato. Non mancate!

Il Comune di Sansepolcro invita tutta la cittadinanza a partecipare all'Assemblea Pubblica sulla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in programma per martedì 1 luglio alle ore 18:00 all'interno della Sala del Consiglio Comunale, in via Matteotti 1 a Palazzo delle Laudi. Durante l'incontro.

