Comunicazione marketing e formazione | il futuro del mercato

Nel cuore di Roma e oltre, la comunicazione e il marketing si trasformano rapidamente, plasmandosi come i protagonisti del futuro economico. One Group, con i suoi 40 anni di innovazione dall'Aquila, incarna questa evoluzione, dimostrando che resilienza e creatività sono la chiave per affrontare le sfide del mercato. In un mondo in continua mutazione, il segreto per rimanere competitivi è investire in formazione e strategie vincenti, perché il successo si costruisce oggi per domani.

Roma, 23 giu. (askanews) - Il mercato della comunicazione e del marketing è in continua evoluzione, e le imprese si trovano spesso a dover affrontare sfide significative per rimanere competitive. One Group, con sede a L'Aquila, rappresenta un esempio di resilienza e innovazione, celebrando quest'anno i suoi 40 anni di attività . La città dell'Aquila, teatro di questa storia imprenditoriale, ha visto Francesca Pompa e suo marito, Duilio Chilante, affrontare momenti complessi, tra cui il devastante terremoto del 2009. "Abbiamo attraversato momenti veramente bui, come se fossimo ripartiti da capo. È stata la nostra rinascita", racconta Francesca Pompa, sottolineando come la passione e la volontà di recuperare la propria storia abbiano guidato il loro percorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comunicazione, marketing e formazione: il futuro del mercato

