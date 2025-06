ComUnica | dal 9 luglio diverse funzionalità a diposizione dei genitori NOTA

Dal 9 luglio 2025, i genitori avranno a disposizione un nuovo strumento per restare sempre aggiornati sull’andamento scolastico dei loro figli. Con il ripristino del servizio ComUnica all’interno della piattaforma Unica, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà possibile accedere a diverse funzionalità pensate per semplificare la comunicazione scuola-famiglia e favorire un percorso educativo più trasparente e collaborativo. Scopriamo insieme tutte le novità e come utilizzarle al meglio!

A partire dal 9 luglio 2025, sarà nuovamente attivo il servizio ComUnica all’interno della piattaforma Unica, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il servizio, già introdotto tramite le note prot. n. 3666 del 4 luglio 2024 e n. 3601 del 1° luglio 2024, sarà accessibile ai genitori degli alunni iscritti alle prime classi della scuola primaria, della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

