Compravendite in aumento | Verona in testa alla classifica

In un contesto di incertezze economiche, il settore immobiliare si distingue come un rifugio sicuro, con Verona in testa alla classifica delle compravendite in crescita. Secondo i dati dell’Ufficio studi di Tecnocasa, nel primo trimestre del 2025 i volumi di transazioni sono aumentati dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Un trend che sottolinea come il mattone continui a rappresentare un investimento affidabile e in continua espansione.

IN TEMPI incerti, c’è un bene, insieme con l’oro, che continua a essere considerato un rifugio: il mattone. Il mercato immobiliare infatti continua a crescere tanto che, secondo l’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa guidato da Fabiana Megliola (nella foto a destra) che si basa sugli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, ha chiuso i primi tre mesi del 2025 con un aumento dei volumi dell’ 11,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono soprattutto i mutui accessibili ad aver dato la spinta al mercato, come dimostra l’aumento delle compravendite finanziate dalle banche. La dinamica di mercato è simile sia per i comuni capoluogo sia per quelli non capoluogo con un leggero arretramento (-0,4%) degli acquisti di abitazioni nuove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Compravendite in aumento:. Verona in testa alla classifica

In questa notizia si parla di: aumento - compravendite - verona - testa

25enne passa ore e ore a giocare sul cellulare e sviluppa la ‘sindrome della testa bassa’. L’allarme dei medici: “Fenomeno in aumento, attenzione” - Un giovane di 25 anni è stato colpito dalla 'sindrome della testa bassa', un fenomeno in aumento tra i possessori di smartphone.

Compravendite in aumento:. Verona in testa alla classifica; Mercato immobiliare italiano: un 2024 in crescita, ma quale futuro per Tecnocasa; Rendimenti da locazione: Genova e Palermo in testa alla classifica.

Compravendite in aumento:. Verona in testa alla classifica - IN TEMPI incerti, c’è un bene, insieme con l’oro, che continua a essere considerato un rifugio: il mattone. Scrive quotidiano.net

Il mercato immobiliare cresce a Verona: +19,6% nel primo trimestre 2025 - Verona guida la classifica nazionale delle grandi città per incremento delle compravendite immobiliari. Riporta informazione.it