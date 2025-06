Completato il rifacimento della copertura trasparente sul tetto dell' edificio per persone con disabilità di via Nenni

...di un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e il comfort di chi frequenta questa struttura. Questo nuovo tetto trasparente non solo valorizza l’estetica dell’edificio, ma garantisce anche una maggiore luminosità e protezione dagli agenti atmosferici, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel rendere gli spazi pubblici più accessibili e accoglienti. Un passo avanti verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

«Sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura trasparente sul tetto dell'edificio comunale destinato alle persone con disabilità , situato in via Pietro Nenni, al numero 5». È quanto fa sapere l'assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica di Pescara, Alfredo Cremonese, che parla.

