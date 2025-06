Completate in riviera le grandi pulizie dopo la Notte Rosa | tutti i numeri della task force di Hera

spazi pubblici e il rinnovato splendore delle località, la task force di Hera ha mobilitato tutte le risorse disponibili, dimostrando ancora una volta l’impegno di Hera nel mantenere la Riviera pulita e accogliente per residenti e turisti. Con un lavoro encomiabile, hanno assicurato che la bellezza delle nostre spiagge e vie resti intatta, pronta ad accogliere i visitatori nelle migliori condizioni.

Sono state ultimate nelle primissime ore di lunedì le pulizie straordinarie iniziate sabato mattina e domenica mattina dagli addetti di Hera, Consorzio Cfa e Ciclat dopo il lungo fine settimana della Notte Rosa a Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro a Mare. Per garantire la corretta gestione dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Completate in riviera le grandi pulizie dopo la Notte Rosa: tutti i numeri della task force di Hera

