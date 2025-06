Completamente ubriaco crea il panico sulla Casilina ritirata la patente ad un 58enne di Cassino

Nottate di controlli a tappeto sulla Casilina: un 58enne di Cassino, completamente ubriaco e causa di panico, è stato fermato e gli è stata ritirata la patente. La Compagnia di Colleferro ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante i fine settimana, dimostrando come la prevenzione sia fondamentale per preservare la tranquillità delle strade. Gli sforzi continueranno per mantenere il territorio sotto controllo e prevenire incidenti.

Nottate di controlli a tappeto a Colleferro per normalizzare i fine settimana. Nelle ore scorse c'è stata, infatti, un'operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, ieri sera, nell'ambito di un più ampio quadro di prevenzione.

