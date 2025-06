Compagnia di danza casertana al Dap Festival in Toscana

La passione per la danza si accende ancora una volta in Toscana, dove l’Arb Dance Company di Caserta, guidata da Annamaria Di Maio, calcherà il palco della nona edizione del Dap Festival 2025 a Pietrasanta. Un evento imperdibile che unisce arte e innovazione, portando la magia della danza contemporanea nel cuore della Lucchesia. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza artistica indimenticabile il 3 luglio alle 21:30 nel suggestivo Chiostro.

L'Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, sarà tra i protagonisti della nona edizione del Dap Festival 2025, la rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive in programma a Pietrasanta (Lucca). L'importante appuntamento è per il 3 luglio alle 21,30 nel Chiostro di.

