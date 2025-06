Como un sabato sera di assalti Colpo flop a villa Arnautovic e un bandito in diretta TikTok

Un sabato sera movimentato a Villa Arnautovic, dove due ladri hanno tentato un colpo audace nella residenza del calciatore, credendola disabitata. La loro incursione, sventata grazie alla pronta reazione degli addetti alla sicurezza, ha trasformato un tentativo di furto in un episodio di cronaca. Ma la vera sorpresa arriva sui social, con un bandito che si improvvisa star in diretta TikTok, catturando l’attenzione di tutti. Un evento che dimostra come l’imprevisto possa accadere anche nei contesti più inaspettati.

CANTÙ (Como) Hanno scelto una villa in una zona residenziale di Cantù, credendola disabitata, e certamente senza sapere che era invece una delle più presidiate della zona: la casa in cui vive il calciatore dell'Inter Marko Arnautoic. L'incursione di due ladri, che sono stati messi in fuga, è avvenuta sabato sera verso le 23, forse ingannati dalle luci spente. Ma non era così: a garantire la sicurezza della villa, c'erano due addetti alla sicurezza nell'area esterna, uno dei quali rimasto ferito nella colluttazione, e due custodi all'interno. Quando la coppia di ladri ha cercato di introdursi all'interno della proprietà , in via delle Ginestre, ha dovuti fare i conti con i sistemi di allarme e con la sorveglianza.

