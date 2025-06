Como stretta sul buttadentro e i comportamenti molesti | 20 sanzioni nel weekend

Nel cuore di Como, il weekend ha visto una forte stretta sul fenomeno del “buttadentro” e dei comportamenti molesti, con 20 sanzioni elevate. La polizia locale, attenta alle nuove norme di polizia urbana, ha intensificato i controlli per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Un segnale chiaro contro ogni forma di disturbo, ribadendo l’impegno della città nel tutelare il benessere di tutti.

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia locale di Como ha intensificato i controlli sul territorio cittadino, con particolare attenzione alle nuove disposizioni del regolamento di polizia urbana che vietano l’attività di “buttadentro”, ossia l’adescamento dei clienti da parte di promotori. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, stretta sul “buttadentro” e i comportamenti molesti: 20 sanzioni nel weekend

In questa notizia si parla di: como - buttadentro - stretta - comportamenti

