Como multa a un camperista per pochi centimetri | polemica al parcheggio Ippocastano

Una semplice disattenzione o un piccolo errore può trasformarsi in una polemica acceso, come dimostra il caso di Umberto Pellizzari. Il turista multato di 29,40 euro al parcheggio Ippocastano di Como ha acceso il dibattito sulla rigidità delle sanzioni per pochi centimetri di troppo. È davvero giusto penalizzare con così poco margine di tolleranza? La vicenda invita a riflettere sulla proporzionalità e le regole del buon senso nei controlli cittadini.

Umberto Pellizzari, turista in sosta con il suo camper al parcheggio Ippocastani di Como durante il ponte del 1° maggio, ha inviato una lunga mail di protesta alle autorità locali, sindaco incluso. L’uomo contesta una multa da 29,40 euro per sosta irregolare, affissa sul parabrezza del suo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, multa a un camperista per pochi centimetri: polemica al parcheggio Ippocastano

In questa notizia si parla di: como - multa - parcheggio - camperista

