Commento al Vangelo di oggi 23 giugno 2025 | Mt 7,1-5

Iniziamo questa giornata con il cuore aperto e la mente rivolta alla Parola di Gesù, che ci invita alla misericordia e all’umiltà. Il Vangelo di oggi ci ricorda di evitarci giudizi affrettati, perché il modo in cui giudichiamo gli altri si riflette su di noi stessi. Questa riflessione ci invita a coltivare compassione e comprensione, lasciando da parte l’arroganza, affinché possiamo vivere secondo i principi del Regno di Dio.

Meditiamo il Vangelo del 23 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi». Lunedì della XII settimana del tempo.

