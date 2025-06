Comicon Bergamo | tutti gli annunci di J-Pop da Frieren a Goblin Slayer

Preparati a un viaggio tra le pagine di COMICON Bergamo, dove il mondo dei manga e degli anime si anima con annunci imperdibili! Dai cult di J-POP come Frieren e Goblin Slayer, alle sorprese di fantasia e avventura, l'evento promette emozioni uniche. Con sfide a squadre ispirate a DanDaDan e nuove uscite autunnali, il festival si conferma il punto di riferimento per gli appassionati. Non perdere l'occasione di scoprire tutte le novitĂ !

Oltre ad alieni e fantasmi, la challenge a squadre a tema DanDaDan “La sfida della Turbononna” di COMICON Bergamo ha riservato altre inaspettate sorprese per i lettori di J-POP Manga! La casa editrice annuncia in fiera alcune delle hit in arrivo in autunno: la novel di Frieren – Oltre la fine del viaggio, un nuovo adattamento manga dei racconti di H.P. Lovecraft firmato dal Sensei Gou Tanabe, l’attesa romcom Yano kun’s Ordinary Days e molto altro! Si comincia con il volume unico Frieren – Oltre la fine del viaggio Il Romanzo di Mei Hachimoku, Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Si tratta di cinque racconti in prosa per scoprire il passato di amici e avversari dell’elfa maga Frieren! Dallo stesso autore che ha firmato le light novel di successo The Tunnel to Summer e The Exit of Goodbye nonchĂ© Sparkle for Frieren, il booklet appena uscito in Italia nell’Edizione Deluxe del volume 14 di Frieren – Oltre la fine del viaggio! L’avventura dell’elfa maga Frieren si dipana nel corso di secoli, nei quali molti eroici personaggi si sono dati il cambio nel condividere con lei parte del cammino. 🔗 Leggi su Screenworld.it