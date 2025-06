Come sta Giorgio Armani | assente per la prima volta a una sfilata perché in convalescenza

Giorgio Armani, il leggendario stilista che ha rivoluzionato la moda italiana, si prende una pausa inattesa: assente alla sua sfilata dopo oltre 50 anni di successi, per dedicarsi alla convalescenza. Vicino ai 91 anni, questa assenza segna un momento storico e riflette la fragilit√† che anche le icone pi√Ļ grandi devono affrontare. Scopriamo insieme cosa significa questo cambiamento straordinario nella vita di uno dei maestri del design mondiale.

Vicino ai 91 anni, che compir√† a luglio, per la prima volta in 50 anni di carriera Giorgio Armani era assente alla sua sfilata per motivi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

