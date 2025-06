Come sta Giorgio Armani arriva l’annuncio Le sue condizioni di salute

Durante la recente Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2026, il mondo della moda ha vissuto un momento inatteso: l'assenza di Giorgio Armani dalle sue consuete sfilate. Questa scelta ha suscitato preoccupazioni e curiosità , lasciando molti a chiedersi come stia davvero l’iconico stilista. Ora, arrivano le prime notizie sulla sua salute, offrendo chiarezza e rassicurazioni su questa fase di riflessione e rinnovamento. Ecco cosa sappiamo sulle sue condizioni attuali.

La recente Fashion Week Uomo per la PrimaveraEstate 2026 è stata segnata da un evento inaspettato che ha catturato l'attenzione del mondo della moda: l'assenza di Giorgio Armani dalle sue consuete sfilate. Un'icona del design, da sempre presente a ogni appuntamento per salutare il pubblico, si è sottratto al momento degli applausi finali, lasciando un vuoto palpabile e sollevando interrogativi. A fare gli onori di casa, in un ruolo di grande responsabilità, è stato Leo Dell'Orco, il talentuoso responsabile del menswear Emporio Armani. Per Dell'Orco, questa è stata la prima volta in passerella da solo, un battesimo del fuoco che lo ha visto affrontare l'emozione e l'onere di rappresentare la Maison in un momento così delicato.