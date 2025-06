Come si calcola il prezzo del petrolio il ruolo dell’Opec e le variabili

Il prezzo del petrolio dipende da molte variabili, tra cui domanda e offerta, ma anche dall'influenza dell'OPEC e dagli eventi geopolitici. Recenti tensioni tra Israele, USA e Iran hanno riacceso i timori di interruzioni nelle forniture, come il possibile blocco dello Stretto di Hormuz. In questo scenario complesso, capire come si determina il valore del greggio è fondamentale per prevedere i futuri andamenti di mercato e le conseguenze sull’economia globale.

La guerra di Israele e Usa contro l’Iran ha sconvolto nuovamente gli equilibri internazionali nell’area, facendo temere fibrillazioni sulle quotazioni del petrolio. Nonostante la minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del greggio mondiale, il prezzo del barile non ha subito shock, ma il rischio impennata rimane dietro l’angolo. Oltre alla domanda e all’offerta, l’instabilitĂ geopolitica del Medio Oriente rappresenta una delle principali componenti che influenzano il prezzo del petrolio, per questo determinato da numerosi fattori e spesso estremamente variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come si calcola il prezzo del petrolio, il ruolo dell’Opec e le variabili

