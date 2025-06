Come preparare la pelle al sole con gli integratori solari

Preparare la pelle al sole è fondamentale per godere delle giornate estive in tutta sicurezza. Gli integratori solari, ricchi di vitamine e antiossidanti come betacarotene, licopene, vitamina E e C, offrono un supporto prezioso dall’interno, potenziando la resistenza della pelle ai raggi UV. Ricorda, però, che questi non sostituiscono la protezione topica. Scopri come integrarli nella tua routine per un’abbronzatura sana e protetta!

Gli integratori solari sono prodotti formulati con vitamine, minerali e antiossidanti specifici per supportare la pelle durante l'esposizione al sole. Non sostituiscono la protezione solare topica, ma agiscono dall'interno per preparare l'organismo ai raggi UV. Tra gli ingredienti più comuni si trovano il betacarotene, il licopene, la vitamina E e la vitamina C, noti per la loro capacità di contrastare lo stress ossidativo indotto dai raggi solari. Alcuni integratori contengono anche estratti vegetali come il tè verde o la polypodium leucotomos, utilizzati per il loro effetto fotoprotettivo. La loro funzione principale è quella di preparare la pelle al sole, favorendo un'abbronzatura più uniforme, duratura e riducendo il rischio di eritemi e irritazioni.

