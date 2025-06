Come navigare in un mondo più instabile e pericoloso La bussola di Zecchini

Come navigare in un mondo più instabile e pericoloso? La bussola di Zecchini ci guida tra le acque tempestose della politica americana del nuovo presidente, il cui approccio “destabilizzante per tutti” si manifesta in ogni ambito: dalla democrazia interna alle relazioni internazionali, dall’economia ai mercati globali. Più inquietante di tutto è l’incertezza che si diffonde, richiedendo saggezza e prudenza per attraversare queste acque agitate senza perdere la rotta.

Per caratterizzare la politica americana perseguita dal nuovo presidente non vi è termine più appropriato dell’attributo “destabilizzante per tutti”. Lo si è visto nei primi sei mesi di presidenza nei confronti della democrazia interna dello stesso Paese, nelle relazioni con i Paesi alleati, nell’economia interna, nei mercati commerciali e finanziari internazionali, nelle catene del valore e nell’andamento del dollaro. Più inquietante di tutti è la destabilizzazione dell’ordine internazionale uscito dagli anni novanta del secolo scorso. Dall’arrivo di un presidente che si professava contrario alla guerra ed impegnato a riportare la pace, al contrario è apparso coinvolto in qualche modo, oppure chiamato in causa, nell’intensificarsi dei conflitti in corso e nello scoppio di nuovi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come navigare in un mondo più instabile e pericoloso. La bussola di Zecchini

In questa notizia si parla di: navigare - mondo - instabile - pericoloso

Lascia il lavoro per navigare intorno al mondo con il suo gatto: “Inseguo un sogno più grande delle mie paure” - Oliver Widger, 29 anni, ha lasciato il suo lavoro in Oregon per realizzare un sogno che supera le sue paure.

Tivoli - Via Empolitana, immobile instabile e pericoloso: 4 appartamenti sgomberati, chiuse le attività circostanti; Guerra e criminalità: quali sono i Paesi più pericolosi al mondo?; Ermal Meta: «Non ho paura di diventare padre, mi preoccupa mettere al mondo un figlio in questo mondo.

Come navigare in un mondo più instabile e pericoloso. La bussola di Zecchini - Per caratterizzare la politica americana perseguita dal nuovo presidente non vi è termine più appropriato dell’attributo “destabilizzante per tutti”. Come scrive formiche.net

Sistemi instabili al centro di Pianeta terra festival - Torna a Lucca, dal 2 al 5 ottobre Pianeta terra festival: 'Sistemi instabili' il titolo della quarta edizione della rassegna diretta da Stefano Mancuso, ideata e organizzata da Editori Laterza e promo ... Riporta msn.com