Come nasce il formaggio Silter Dop? Per scoprirlo c’è Malghe aperte in Valle Camonica

Se sei un appassionato di formaggi autentici e tradizioni locali, non puoi perderti "Malghe Aperte Silter Dop" in Valle Camonica e sull’alto lago d’Iseo. Un’occasione unica per scoprire da vicino come nasce il pregiato formaggio DOP, tra panorami mozzafiato e antiche tecniche di lavorazione. Prenota la tua visita e vivi un’esperienza gastronomica indimenticabile, entrando nel cuore delle malghe dove la magia del Silter prende vita.

Ponte di Legno (Brescia), 23 giugno 2025 – In Valle Camonica e sull’alto lago d’Iseo ritorna l’appuntamento con "Malghe Aperte Silter Dop", l’iniziativa che porta turisti e curiosi alla scoperta degli alpeggi dove nasce il celebre formaggio a denominazione d’origine protetta della Valle Camonica e del Sebino Bresciano. Promossa dal Consorzio di Tutela del Silter Dop, in collaborazione con le Comunità Montane locali, la manifestazione si svolgerà in 14 malghe da Pisogne a Ponte di Legno, con il primo evento in programma sabato 5 luglio a Malga Foppella e l’ultimo il 6 settembre a Malga Bazena. L’evento, che nelle passate edizioni ha registrato un grande successo, offre ai visitatori la possibilità di immergersi nella vita d’alpeggio, assistere alla lavorazione del latte e alla produzione del Silter Dop, e concludere con una degustazione gratuita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come nasce il formaggio Silter Dop? Per scoprirlo c’è “Malghe aperte” in Valle Camonica

Silter Dop, il formaggio tipico della Val Camonica - il “silter” è il locale dove viene lasciato a stagionare all’interno della malga. Si legge su gazzettadelgusto.it