Come meditare con la mindfulness ciclica basata sulle fasi del ciclo mestruale

Esploriamo insieme come adattare la mindfulness ciclica alle diverse fasi del ciclo mestruale e lunare, riscoprendo il ritmo naturale che guida la nostra vita. In un mondo dominato dalla linearità e dalla produttività , questa pratica ci invita ad ascoltare il nostro corpo e le sue emozioni, armonizzandoci con i cicli della natura. Scopri come la meditazione può diventare uno strumento potente di equilibrio e consapevolezza, rispettando i tuoi ritmi profondi.

M indfulness ciclica: come adattare la meditazione alle fasi del ciclo mestruale e lunare? Il tempo lineare e produttivo nel quale per lo più l’individuo vive immerso è una dimensione creata dalla mente razionale, ma questa non è la sola possibile. Il ciclo mestruale e quello lunare ci ricordano che la vita si muove secondo un ritmo più antico, circolare, femminile, profondamente connesso ai cicli della natura. Esploriamo insieme come adattare la pratica della meditazione, e, più in generale, della consapevolezza, alle diverse fasi del ciclo, integrando gli insegnamenti dello yoga integrale di Sri Aurobindo, del buddhismo esoterico e della psicologia immaginale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come meditare con la mindfulness ciclica, basata sulle fasi del ciclo mestruale

