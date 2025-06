Come il governo e il ministro Crosetto promuovono la ‘cultura della Difesa' per portarci verso la guerra

In un’epoca in cui le parole hanno il potere di plasmare il futuro, il governo Meloni e il ministro Crosetto promuovono con insistenza la "cultura della difesa", rischiando di oscurare i valori pacifisti e internazionalisti. Questa strategia di comunicazione, sottile e manipolativa, mira a rendere il militarismo più popolare, avvicinandoci progressivamente a un baratro di conflitto. Ma qual è il prezzo di questa retorica? Continua a leggere.

Il governo Meloni e in particolare il ministro della Difesa sponsorizzano la 'cultura della Difesa', ai danni della cultura pacifista e internazionalista. Ma l’operazione di propaganda non è diretta e aggressiva, quanto a lungo termine e manipolatoria. L'idea alla base è che il militarismo può essere pop. E ci sta portando piano piano verso il baratro, mostrando la guerra in una veste più 'condivisibile'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

