Come il governo e il ministro Crosetto promuovono la ‘cultura della Difesa’ per portarci verso la guerra

In un’epoca di crescenti tensioni, il governo Meloni e il ministro Crosetto promuovono con sfrontatezza la ‘cultura della difesa’, cercando di rebrandizzare il militarismo come un valore condivisibile. Questa strategia, sottile ma manipolatoria, mira a indebolire la cultura pacifista e internazionalista, spostando l’opinione pubblica verso approcci più bellicosi. Ma qual è il vero prezzo di questa distorsione della realtà? È una domanda che non possiamo più ignorare.

Il governo Meloni e in particolare il ministro della Difesa sponsorizzano la 'cultura della Difesa', ai danni della cultura pacifista e internazionalista. Ma l’operazione di propaganda non è diretta e aggressiva, quanto a lungo termine e manipolatoria. L'idea alla base è che il militarismo può essere pop. E ci sta portando piano piano verso il baratro, mostrando la guerra in una veste più 'condivisibile'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cultura - difesa - governo - ministro

Come il governo e il ministro Crosetto promuovono la ‘cultura della Difesa’ per portarci verso la guerra - In un’epoca in cui le parole hanno il potere di plasmare il futuro, il governo Meloni e il ministro Crosetto promuovono con insistenza la "cultura della difesa", rischiando di oscurare i valori pacifisti e internazionalisti.

Il ministro della Difesa ha dichiarato che non è pervenuta finora nessuna richiesta per l’uso basi delle Usa in caso di attacco all’Iran Vai su Facebook

Come il governo e il ministro Crosetto promuovono la 'cultura della Difesa' per portarci verso la guerra; La mancanza di una cultura della difesa e della sicurezza; Serve una nuova cultura della difesa: il richiamo di Crosetto e Guerini.

Come il governo e il ministro Crosetto promuovono la ‘cultura della Difesa’ per portarci verso la guerra - Il governo Meloni e in particolare il ministro della Difesa sponsorizzano la 'cultura della Difesa', ai danni della cultura pacifista e internazionalista ... Lo riporta fanpage.it

Industria della difesa, il ministro Crosetto: «Se le vostre imprese scelgono la riconversione il governo le sosterrà» - Intanto, per le basi di Vicenza e Aviano, dagli Usa non sono arrivate indicazioni ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it