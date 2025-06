Com' è Carnissage il nuovo ristorante di Milano specializzato in carni pregiate

Scopri 232 Carnissage, il nuovo gioiello di Milano nel cuore di Brera, dove la passione per le carni d’eccellenza si trasforma in arte culinaria sotto la guida dello Chef Hernan Zapata. Un’esperienza di fine dining che privilegia qualità sopra quantità, offrendo tagli selezionati e preparazioni impeccabili. Pronto a deliziare il palato con un viaggio tra sapori autentici e raffinati? Il meglio della carne ti aspetta in questa nuova enclave gourmet.

Meno carne ma di qualità, anzi d'eccellenza: ecco com'è il nuovo ristorante fine dining a Brera che porta la migliore materia prima in città (trasformata dalla mano dello Chef Hernan Zapata). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Com'è Carnissage, il nuovo ristorante di Milano specializzato in carni pregiate

Com'è Carnissage, il nuovo ristorante di Milano specializzato in carni pregiate

Com'è Carnissage, il nuovo ristorante di Milano specializzato in carni pregiate - Meno carne ma di qualità, anzi d'eccellenza: ecco com'è il nuovo ristorante fine dining a Brera che porta la migliore materia prima in città (trasformata dalla mano dello Chef Hernan Zapata) ... Riporta vanityfair.it

Sapete cos'è il caviale di Wagyu? A Milano, da Carnissage, la carne come non l'avete mai mangiata - Fiore all’occhiello del ristorante è la"dry aging room" a vista, dove avviene il processo di frollatura ... Scrive vogue.it