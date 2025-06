Come cambia la nostra skincare routine con l’arrivo dell’estate?

Come cambia la nostra skincare routine con l’arrivo dell’estate? La stagione calda porta con sé nuove sfide e opportunità per prendersi cura della pelle, adattando i rituali alle temperature più elevate e all’esposizione solare. Che tu preferisca un momento di relax o una routine veloce, una cosa è certa: la skincare estiva diventa fondamentale per mantenere pelle sana, idratata e protetta. Molto spesso, quando troviamo un prodotto che ci fa sentire bene e che reputiamo...

La skincare è una questione intima. È un dato di fatto. C’è chi la vive come un rituale dolce e lento, rilassante, e chi la riduce all’essenziale, perché la percepisce come qualcosa che è necessario fare. Ma che sia trasformata in un rituale più lungo o in pochi semplici ma rapidi passaggi, siamo d’accordo su una cosa: la skincare è essenziale per la nostra pelle. Molto spesso, quando troviamo un prodotto che ci fa sentire bene e che reputiamo efficace, tendiamo a mantenerlo nella nostra routine di bellezza. Ed è giusto, ma è anche vero che, con il passare delle stagioni, anche la nostra pelle cambia – e così dovrebbe fare anche la nostra skincare routine. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come cambia la nostra skincare routine con l’arrivo dell’estate?

