Come avere una foto dell' Ottocento | il video

Se desideri immergerti nell’atmosfera affascinante dell’Ottocento, Alessandro Genovese ha rivoluzionato il modo di farlo. Costruendo macchine fotografiche ispirate ai prototipi storici, cattura immagini che rievocano un mondo ormai perduto, ricco di magia e mistero. Scopri come queste meraviglie tecniche trasformano i semplici scatti in vere e proprie finestre temporali, portandoti indietro nel tempo. Nin altro che un viaggio nel passato, tutto racchiuso in un video intervista di Benedetta Cucci.

Alessandro Genovese costruisce macchine fotografiche che si rifanno ai prototipi ottocenteschi: nei lunghi scatti in bianco e nero tutto il fascino di mondo perduto. Video intervista di Benedetta Cucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come avere una foto dell'Ottocento: il video

In questa notizia si parla di: avere - ottocento - benedetta - intervista

Il ritorno di Alex Britti: «Mi piace avere di nuovo l’attenzione degli altri» – L’intervista - Alex Britti torna a farci vibrare con la sua musica, ricordando che il pop può essere un linguaggio universale e senza barriere.

Come avere una foto dell'Ottocento: il video; Intervista a Benedetta Vassallo di 8tto edizioni; Una mostra e tanti cantieri. Parla l’architetto Benedetta Tagliabue.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, l'intervista in 100 secondi - come e quando farlo per avere foglie grandi e profumate Meteo, svolta brutale: fine del caldo africano dopo il 16 Morto ... msn.com scrive

Benedetta Rossi: l'intervista integrale - Frattesi: "Perché non mi hai fatto entrare" Bancomat, l’errore che commettiamo ... Come scrive msn.com