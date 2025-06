Com’è andato l’incidente probatorio sull’omicidio di Liliana Resinovich | cos’ha detto Claudio Sterpin

Il lungo incidente probatorio sull’omicidio di Liliana Resinovich ha visto protagonista Claudio Sterpin, amico della vittima, che si è mostrato ottimista circa le novità emerse. Dopo oltre cinque ore di testimonianza, Sterpin ha espresso fiducia nella verità, sottolineando che “Visintin sa cosa è successo”. La vicenda, avvolta nel mistero, si infittisce: cosa emergerà realmente da questa intricata indagine? Continua a leggere.

"Mi aspetto quello che vi aspettate tutti: qualche novità e la verità, per forza", ha detto Claudio Sterpin dopo il lungo incidente probatorio di oggi. L'amico di Liliana Resinovich è stato ascoltato per più di 5 ore questa mattina: a Trieste c'era anche il marito della vittima, indagato per omicidio. "Visintin sa cosa è successo", ha detto Sterpin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

