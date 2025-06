Coma_Cose al via il tour estivo il calendario e i biglietti

Preparatevi a vivere l’estate più musicale di sempre: i Coma_Cose sono pronti a conquistare i palchi di tutta Italia con il loro nuovo tour estivo! Dopo l’entusiasmante annuncio della partenza il 29 giugno da Trento, si aggiungono tre imperdibili date che renderanno questa tournée ancora più indimenticabile. Non perdete l’occasione di ascoltare dal vivo le hit del duo e di scoprire tutte le date aggiornate e i biglietti disponibili: l’estate sta per diventare la vostra stagione preferita!

Al via il tour estivo dei ComaCose, al quale si aggiugono tre date, ecco il calendario aggiornato e i biglietti. È in partenza il 29 giugno da Trento il tour estivo dei ComaCose, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Agli appuntamenti già annunciati si aggiungono ora tre nuove date, previste per il 28 luglio a Cefalù, il 10 settembre a Sortino e il 12 settembre a Scario. Il tour porterà il duo in giro per tutta Italia con 19 date durante le quali si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta ci sarà La Gelosia, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu