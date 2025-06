Colturano il saluto delle maestre | Il nostro cuore resta a scuola

Il nostro cuore resta a scuola, dove l’amore per l’insegnamento ha scritto pagine indimenticabili. Dopo anni di dedizione e passione, Carla Albertoni, Elena Sessa e Rosalba Farina si preparano a vivere un nuovo capitolo della loro vita. Sono state pilastri dell’istituto, ispirando generazioni con empatia e competenza. "Ho svolto con entusiasmo ogni giorno…", e il loro esempio resterà per sempre nel cuore di tutta la comunità scolastica.

Dopo un percorso scandito da passione ed empatia, 3 maestre dell’ istituto comprensivo Della Margherita sono arrivate al meritato traguardo della pensione. Sono Carla Albertoni, Elena Sessa e Rosalba Farina le ormai ex insegnanti che si apprestano ora a vivere una nuova fase della loro vita, senza dimenticare il cammino che, in tanti anni di servizio, le ha viste diventare un punto di riferimento per generazioni di studenti. "Ho svolto con dedizione e passione questo lavoro per oltre 40 anni - racconta Carla Albertoni, docente della primaria di Colturano -. Ho accompagnato generazioni di bambini nella loro crescita, e ne sono orgogliosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it