Colto da malore mentre si trova alla guida in strada | morto sul colpo un uomo di 64 anni Il tragico schianto lungo la via Maremmana Inferiore a Guidonia

Un tragico episodio scuote Guidonia: un uomo di 64 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a causa di un malore improvviso alla guida. La sua Fiat Panda, in balia del destino, è finita fuori strada lungo la via Maremmana Inferiore, lasciando senza scampo il conducente. La scena, drammatica e sconvolgente, ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e l’attenzione alla salute. Il...

Un tragico incidente quello avvenuto ieri pomeriggio, quando un 64enne cittadino italiano, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, ha accusato un malore che lo ha portato a perdere il controllo del veicolo. La sua auto, che stava percorrendo la strada provinciale Maremmana Inferiore a Guidonia, è finita fuori strada, senza possibilità di soccorso per il conducente. Il Tentativo di Soccorso e il Tragico Esito. Il malore è stato fatale per l'uomo, nonostante i tempestivi soccorsi. La moglie, che viaggiava con lui al momento dell'incidente, è stata la prima a lanciare l'allarme.

