Colpo in un negozio | ladro ruba 1200 euro e fugge

Tarantini Time Quotidiano racconta di un episodio che ha lasciato senza parole la comunità locale: un ladro, approfittando di un momento di distrazione del negoziante, ha messo a segno un colpo da 1200 euro. Vestito di scuro e con il volto parzialmente coperto, si è intrufolato dietro il bancone, sottraendo il borsello custodito vicino alla cassa. Il commerciante, insospettito dai rumori, si è...

Tarantini Time Quotidiano Ha approfittato di un momento di distrazione del titolare, impegnato con un cliente, per mettere a segno il furto. Un uomo, vestito di scuro e con il volto parzialmente coperto da un berretto, si è introdotto dietro al bancone del negozio e ha sottratto un borsello contenente 1200 euro, custodito nei pressi del registratore di cassa. Il commerciante, insospettito da alcuni rumori provenienti dall’area della cassa, si è avvicinato e ha visto un individuo darsi alla fuga. Dopo aver verificato la presenza del denaro, ha constatato il furto e ha subito visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l’autore del gesto mentre sottraeva i contanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Colpo in un negozio: ladro ruba 1200 euro e fugge

In questa notizia si parla di: negozio - euro - colpo - ladro

Maxi colpo nella notte in tabaccheria, ladri rubano sigarette: bottino da 30mila euro - Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6, la tabaccheria 'I Girasoli' di via Porta Catena è stata teatro di un audace furto: i ladri hanno trafugato sigarette per un valore di 30mila euro.

#RapinaSventataARoma: Un Negozio Attaccato Due Volte in Pochi Mesi – L'Eroe del Quartiere che Ha Fatto Fuggire il Ladro! ### Il Secondo Colpo in Pieno Giorno Immaginate un tranquillo negozio di articoli per la casa a Roma, improvvisamente preso di mir Vai su Facebook

Il colpo alle 16 di venerdì in via Quarenghi a Bergamo, mentre l’inquilina era in casa. L’uomo ha poi usato il bancomat alla stazione. Vai su X

Denunciato il ladro del colpo in tabaccheria; Bellaria. Tentato colpo dei ladri: danni per 6 mila euro in tabaccheria; Colpo grosso al negozio Adèl, i ladri entrano dal retro e fanno razzia: bottino da 20 mila euro.

Ladro nel negozio di bici. Colpo da oltre 14mila euro - negozio DottorBike in via provinciale Francesca Nord a Castelfranco e ha rubato due biciclette per un valore complessivo di oltre 14mila euro. Scrive lanazione.it

Orbassano, ladro al negozio Würth, portano via merce per 30mila euro - Colpo dei ladri nella notte di lunedì 17 giugno 2024 nel negozio Würth Store di via Frejus ... Riporta rainews.it