Colpo da 500 euro da ' Nennella' in due davanti al giudice

Un colpo da 500 euro messo a segno nell’attività di ristorazione “Nennella” in piazza della Carità a Napoli. La coppia di ladri, composta da un 23enne di Mugnano e un 21enne di Sant’Arpino, si trova ora davanti al giudice. L’udienza predibattimentale, fissata dalla giudice Cristina Sirabella, rappresenta il primo passo di un procedimento che potrebbe cambiare le loro sorti. Scopriamo come evolverà questa vicenda.

Furto nell'attività di ristorazione "Nennella", in piazza della Carità a Napoli. E' questa l'accusa nei confronti di una coppia di ladri composta da un 23enne di Mugnano di Napoli e un 21enne di Sant'Arpino. Il giudice Cristina Sirabella ha fissato l'udienza predibattimentale a loro carico.

