Colpito il cancello di Evin a Teheran l’attacco israeliano al carcere dei dissidenti politici e dove fu rinchiusa Cecilia Sala – Il video

Un nuovo episodio di tensione scuote Teheran, con un attacco sorprendente al carcere di Evin, celebre per aver rinchiuso dissidenti politici. Il video, diffuso sui social media e ripreso dalle telecamere di sicurezza, mostra il cancello sventrato in una nube di fumo, sollevando interrogativi sulla stabilità della situazione. Mentre le autorità iraniane affermano che “tutto è sotto controllo”, il mistero e le implicazioni di questo evento si approfondiscono, lasciando il mondo a chiedersi cosa possa accadere ora.

Un raid israeliano avrebbe colpito e disintegrato il cancello d’ingresso della prigione di Evin, a Teheran. A riportarlo per prima la testata Iran International, seguita a ruota dai social media iraniani che sono stati invasi dal video. Nelle immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza, si vede il portone d’ingresso saltare in aria avvolto in una nube di fumo. Teheran dopo l’attacco: «Tutto sotto controllo». Nonostante le immagini mostrino chiaramente l’esplosione che distrugge il cancello del carcere di Evin, l’autoritĂ giudiziaria iraniana minimizza sui social: «Nell’ultimo attacco del regime sionista a Teheran, purtroppo alcuni proiettili hanno colpito il carcere di Evin, causando danni a parti della struttura», si legge su X dall’agenzia Mizan Online. 🔗 Leggi su Open.online