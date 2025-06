Colpiamo le donne con aghi inquietanti attacchi al festival in Francia dopo appelli social | 130 vittime

Un’ondata di attacchi inquietanti scuote la Francia: donne ferite con aghi misteriosi durante il festival, con 130 vittime finora e numerose inchieste aperte. A Parigi e in altre città, le autorità indagano su questa inquietante serie di aggressioni, mentre emergono dettagli allarmanti come l’episodio di Abbeville. La domanda che tutti si pongono è: cosa si cela dietro questa escalation di violenza? Continua a leggere.

Tre diverse inchieste sono state aperte solo a Parigi ma in altre città un gran numero di segnalazioni. Ad Abbeville una minorenne è stata ferita con un ago al braccio rimasto conficcato ed estratto dai vigili del fuoco. Sono 14 gli uomini fermati dalla polizia in tutto il Paese. Esami tossicologici per capire se sia stata iniettata qualche sostanza.