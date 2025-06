Colonnello ha fiducia nella Samb | Garanzia Palladini piazza unica

L'estate del 2004 segnò un nuovo capitolo per la Sambenedettese, con il cambio di proprietà e una rinascita targata Luciano Gaucci. In soli tre giorni, l’avvocato Vincenzo D’Ippolito assemblò una squadra giovane e audace, guidata dal promettente Davide Ballardini. Sebbene eliminata ai play-off dal Napoli di De Laurentis, quella squadra gettò le basi per un futuro ricco di speranze e talenti emergenti come Cigarini, Canini e Gazzola, pronti a fare grandi cose.

Estate 2004. Il patron Luciano Gaucci vende la società a Umberto Mastellarini e Dante Paterna. In soli tre giorni l’avvocato Vincenzo D’Ippolito costruisce una squadra piena di giovani e di perfetti sconosciuti allenati da Davide Ballardini alla prima esperienza al di fuori del settore giovanile. Quella Samb fu eliminata ai play off dal Napoli di De Laurentis. Una squadra con ragazzi alla prima esperienza come Cigarini, Canini, Gazzola che poi si sono costruiti una carriera in A, gli uruguagi Amodio e Bogliacino e Julio Cesar Leon il valore aggiunto a gennaio. Senza dimenticare Taccucci, Zanetti, il compianto Francesco Mancini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonnello ha fiducia nella Samb: "Garanzia Palladini, piazza unica"

In questa notizia si parla di: samb - colonnello - fiducia - garanzia

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

Colonnello ha fiducia nella Samb: Garanzia Palladini, piazza unica.

Colonnello ha fiducia nella Samb: "Garanzia Palladini, piazza unica" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Samb, parla l’ ex capitano Gianluca Colonnello: “I giovani vanno bene ma di spessore” - Il patron Luciano Gaucci vende la società a Umberto Mastellarini e Dante Paterna. Riporta youtvrs.it