Colombia la salma del ricercatore Alessandro Coatti è arrivata a Ravenna

La salma del ricercatore italiano Alessandro Coatti è finalmente arrivata a Ravenna, portando con sé il ricordo di un talento brillante e di una tragica scomparsa. L’ambasciata italiana a Bogotà ha annunciato il rientro, chiudendo un doloroso capitolo delle indagini che hanno messo in luce dettagli cruciali sugli ultimi giorni di vita di Coatti. Ora, l’attenzione si concentra sulla ricerca della verità e sulla memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo campo.

A rendere noto il rientro del corpo di Alessandro Coatti in Italia, è l'ambasciata italiana a Bogotà. Lo scorso 22 giugno, dalla Procura di Roma è emerso che un ruolo fondamentale nelle indagini sia stato svolto dallo smartphone di Coatti. "Proprio gli approfondimenti sugli apparati informatici hanno permesso di fare luce sugli ultimi giorni di vita di Coatti", tanto che gli inquirenti sono riusciti ad identificare i quattro presunti autori dell'omicidio.

Ricercatore fatto a pezzi in Colombia, l'ultimo sms di Alessandro Coatti alla mamma: «Voglio tornare, ti voglio tanto bene»

