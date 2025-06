Colomba e i dilemmi del Bologna Incedibili? Fidiamoci di Sartori Immobile chioccia soluzione utile

un equilibrio delicato tra ambizioni e necessità. In un panorama calcistico dove i calciatori incedibili sono ormai rarità, affidarsi a figure esperte come Sartori e Immobile può fare la differenza. La loro saggezza, unita alla competenza di chi conosce bene il campo, rappresenta una garanzia per evitare scelte azzardate e mantenere saldo il progetto. E così, anche in questa stagione incerta, il Bologna può guardare avanti con fiducia e strategia.

"Che fare di fronte a offerte importanti? Nel calcio di oggi, per mille motivi, di calciatori incedibili non ce ne sono. A Casteldebole c’è invece una direzione dell’area tecnica di assoluto valore, che difficilmente sbaglierebbe i sostituti". La saggezza dei settant’anni (compiuti a febbraio) fa di Franco Colomba una bussola sempre utile da usare per orientarsi. Anche nel mare periglioso del mercato, che a dire il vero fin qui per il Bologna è stato un mare di bonaccia. Eppur qualcosa si muove. Colomba, il Napoli fa una corte spietata a Beukema e Ndoye. Resistere a tutti i costi oppure cedere e monetizzare? "Ci sono offerte che spesso è complicato respingere: vale per i club come per i calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Colomba e i dilemmi del Bologna. "Incedibili? Fidiamoci di Sartori. Immobile chioccia, soluzione utile»

In questa notizia si parla di: colomba - bologna - incedibili - utile

Castro rimarrà a Bologna? Spunta una possibilità se dovesse verificarsi quel grande traguardo - Castro rimarrà a Bologna? Le voci su un possibile trasferimento dell'attaccante rossoblù si intensificano, con numerosi club di Serie A pronti a corteggiarlo.

Colomba e i dilemmi del Bologna. Incedibili? Fidiamoci di Sartori. Immobile chioccia, soluzione utile».

Colomba e i dilemmi del Bologna. "Incedibili? Fidiamoci di Sartori. Immobile chioccia, soluzione utile» - Nel calcio di oggi, per mille motivi, di calciatori incedibili non ce ... Scrive msn.com

Bologna, via Papadopulo: ecco Colomba - Sabato a Genova contro la Sampdoria il Bologna sarà guidato da Franco Colomba, 54 anni, centrocampista rossoblù negli anni ’70- Segnala ilgiornale.it