Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Si è celebrata ieri, 22 Giugno, a Colleferro la Festa del Corpus Domini che quest’anno ha L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Una partecipazione più sentita del solito per la Processione del Corpus Domini per la prima volta lungo Via Romana