Colleferro Controlli a tappeto dei Carabinieri nei luoghi della movida Tre denunce per guida in stato di ebrezza

Una serata all’insegna della sicurezza a Colleferro: i Carabinieri della Compagnia hanno scatenato un maxi controllo nei luoghi della movida, garantendo un ambiente più sicuro per tutti. L’operazione ha portato alla denuncia di tre persone per guida in stato di ebrezza, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini. La lotta contro l’illegalità e l’incoscienza non si ferma qui: la sicurezza è una priorità che merita attenzione continua.

