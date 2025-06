Colantuono frena | Chivu all’Inter? Giudicare un allenatore in un torneo del genere è riduttivo bisognerà capire quella cosa

Stefano Colantuono, ex allenatore di squadre come Salernitana e Udinese, analizza la decisione dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. In un torneo così complesso, giudicare un allenatore è riduttivo: bisogna prima capire le sue potenzialità e il contesto. La scelta dell’Inter rappresenta una scommessa audace che potrebbe rivoluzionare le dinamiche del club e del campionato. Ma cosa ne pensate voi?

L'ex allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, si è espresso così sulla scelta dell'Inter di affidarsi a Cristian Chivu per la panchina. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Colantuono, ex allenatore di Salernitana, Udinese e Atalanta (tra le altre) ha voluto dire la sua in merito alla scelta dell' Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal e dopo il no di Cesc Fabregas e del Como. Questo il suo pensiero sull'allenatore romeno ex Parma. PAROLE – « Giudicare un allenatore in un torneo del genere è riduttivo. La squadra ha ancora dentro la 'scheda' di Inzaghi.

