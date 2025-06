Coincidenza assurda nella rottura del tendine d'Achille di Haliburton Tatum e Lillard | il numero zero

Una sequenza incredibile di sfortuna ha colpito tre superstar NBA in soli due mesi, tutte con il numero zero sulla maglia. Haliburton, Tatum e Lillard: un trio di talenti che si sono trovati vittime di una "maledizione" singolare, alimentando teorie e curiosità tra appassionati e analisti. Ma cosa c'è dietro questa strana coincidenza? La risposta potrebbe sorprenderti, e continua a leggere per scoprirlo.

In soli due mesi la NBA ha visto infortunarsi in maniera grave per la rottura del tendine d'Achille tre stelle di prima grandezza: prima di Haliburton era toccato a Lillard e Tatum. La 'maledizione dello zero', il loro numero di maglia, diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

